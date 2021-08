Val Kilmer e il cancro alla gola, la star di Top Gun: «Devi scegliere se respirare o mangiare»

Val Kilmer è stato uno dei sex symbol del cinema hollywoodiano degli anni '80 e 90'. Nella sua carriera ha interpretato film come: Top Gun e Willow, Heat, Batman Forever in cui divenne il Cavaliere Oscuro e The Doors di Oliver Stone, che lo vide trasformarsi in Jim Morrison. Ma oggi, all'età di 61 anni, ha un cancro alla gola e ha deciso di raccontarsi, a cuore aperto, in un documentario.

Dai primi anni 2000 per lui è iniziato un lento declino e la diagnosi di un cancro alla gola lo ha definitivamente allontanato dalla ribalta. Oggi Val Kilmer ha deciso di parlare pubblicamente di cosa gli è capitato negli ultimi anni. Un documentario Amazon intitolato «Val» racconterà la storia di un attore sul tetto del mondo che in un istante ha visto cambiare per sempre la sua vita.

Anni buii. Fatti di trattamenti di radio e chemioterapia con l'inevitabile tracheostomia che hanno danneggiato in modo permanente la voce dell'attore. Sconfitto finalmente il cancro, Val Kilmer vuole raccontare la sua storia.

La sua voce appare sottile, roca e flebile. «Non posso parlare senza tappare questo buco che ho in gola. Ovviamente suono molto peggio di come mi senta io nella mia testa. Devi scegliere se respirare o mangiare», racconta Val nel suo documentario, costretto a nutrirsi tramite un sondino.

I registi Scott e Poo hanno confessato di essere stati ispirati a realizzare il documentario dopo aver appreso dell'ampio archivio di filmati personali dell'attore e averlo conosciuto personalmente. «Ci siamo avvicinati a lui tre anni fa. Avevo lavorato con lui al suo progetto Cinema Twain e quando non poteva andare in tournée con lo spettacolo Citizen Twain. Lavoravo con lui su quello e anche su altri progetti, archiviando le sue riprese. Non ha la vanità che ti aspetteresti da qualcuno della sua fama e celebrità. Non c'è mai stato quel tipo di artificio o protezione che le persone che sono veramente famose devono mettersi intorno. È umiliante starci insieme. È una persona così eclettica, c'è la giocosità infantile, ma allo stesso tempo c'è poi anche la profonda saggezza di qualcuno che ha seguito un percorso spirituale per tutta la vita. Ha molti opposti che lo rendono incredibilmente interessante, ed è un po' il motivo per cui il nostro film è così appassionante».

Nel documentario Amazon, Val Kilmer confessa che non vede l'ora che arrivi il suo futuro, qualsiasi cosa abbia in mente per lui. «Mi sono comportato in malo modo con alcuni. Non rinnego niente di tutto questo e non ho rimpianti perché ho perso e ritrovato parti di me che non sapevo esistessero. Sono benedetto».

