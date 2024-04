Timothée Chalamet diventa Bob Dylan: iniziati i ciak sulla vita del cantautore, sul set anche Elle Fanning

di Serena De Santis

Sono ufficialmente iniziate le riprese di "A Complete Unknown", il lungometraggio sulla storia di Bob Dylan, che vede come protagonista l'amatissimo Timothée Chalamet nei panni del celebre cantautore e musicista statunitense. Il film, diretto da James Mangold, si soffermerà soprattutto sull'ascesa del celebre artista nella scena musicale folk degli anni '60. I fan più acclamati potranno vedere Bob Dylan che, all'età di 19 anni, arriva a New York con soli due dollari in tasca e diventa famoso nel giro di tre anni, prima di essere ufficialmente accolto dalla musica folk che si ascoltava nella Grande Mela.

Per il regista la realizzazione di questo progetto si tratta di un vero e proprio sogno, che stava inseguendo da ben cinque anni. «Sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici - ha dichiarato alla stampa americana -. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che ci hanno aiutato con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi».

L'arrivo di Elle Fanning sul set

Mentre i fan aspettano di vedere nuovamente Timothée Chamalet al cinema dopo il successo di "Dune" e "Wonka", intanto sui social network sono trapelate alcune immagini provenienti dal set e negli scatti è apparsa anche Elle Fanning: la celebre attrice che ha interpretato Aurora nel film Disney "Maleficent" e già stata collega di Chamalet, visto che con lui ha recitato nel film "Un giorno di pioggia a New York".

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Variety, Finning interpreterà il ruolo di Sylvie Russo, un'artista e studentessa universitaria con cui Dylan ebbe una relazione agli inizi degli anni '60.

Ancora non si conosce la data di uscita del nuovo film, quello che sappiamo è che le riprese si stanno svolgendo in queste settimane nel New Jersey e proseguiranno fino al mese di giugno.

