Taylor Swift, noleggiare il suo film è troppo costoso: la protesta dei fan

di Alessia Di Fiore

Noleggiare il film di Taylor Swift sui siti americani o inglesi, può venire a costare quasi 20 dollari, un prezzo spropositato per un film il cui noleggio dura non più di 48 ore. Su prima video il costo nel Regno Unito è di 15,99 sterline e in USA e Canada quasi di 20 dollari.

I fan si sono immediatamente lamentati con la piattaforma del prezzo folle del noleggio, richiedendo l'opzione di poter acquistare il film anzichè avere la possibiità di noleggiarlo per sole 48 ore. Una fan ha addirittura affermato che qualcuno potrebbe compiere la scelta di non mangiare per due giorni, pur di guardare la pellicola.

Qualcuno ha twittato:« Per quanto ami Taylor Swift, mettere un film a 15,99 sterline solo per noleggiarlo è dannatamente pazzesco.

Un altro scrive: «Ho pagato più di 400 sterline per andare a vedere Taylor Swift e fermarmi per la notte, altre 40 sterline per il biglietto del cinema e gadget. Adoro lei e la sua musica, ma quando finiranno i prezzi folli? £16 per noleggiare un film una volta è ridicolo, mi fa scegliere tra mangiare per 2 giorni e guardare un film». Taylow Swift ha davvero dei prezzi troppo folli?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 18:48

