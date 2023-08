Charlize Theron festeggia 48 anni al concerto di Taylor Swift con le figlie: «Miglior compleanno di sempre»

di Redazione web

Charlize Theron ha festeggiato da poco 48 anni e non è mai stata più bella di così, per lei il tempo sembra non trascorrere mai. Dopo una vita passata tra i set cinematografici, l'attrice si sta godendo un po' di relax con la sua famiglia. Charlize ha celebrato il suo compleanno insieme alle figlie, August e Jackson, portandole in un posto molto speciale, un evento i cui biglietti vanno a ruba in pochissimi secondi e uno dei più attesi di sempre: il concerto di Taylor Swift.

Charlize Theron ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui viene immortalata mentre si scatena con le figlie durante il brano "Shake it off", al concerto di Taylor Swift e la caption dice: «Taylor Swift grazie per il miglior compleanno di sempre, ci siamo divertite così tanto!»

L'attrice è una grande fan della cantante americana, ma non è l'unica.

