C'è posta per te, anticipazioni: ospiti della quarta puntata Charlize Theron e Irama

Sabato 28 gennaio Maria De Filippi e le imperdibili storie di C’è Posta Per Te tornano per il quarto appuntamento serale di canale 5. Un successo di pubblico che si conferma puntata dopo puntata e che la scorsa settimana ha sfondato il tetto dei 5 milioni di telespettatori.

C'è posta per te: ospiti della quarta puntata Charlize Theron e Irama (Credits uff.st. Redd Coomunication)

Anticipazioni

Anche questo sabato sera Maria De Filippi, maestra dello storytelling, toccherà le corde emotive e ad emozionare sia il pubblico in studio sia il pubblico a casa con le storie di C'è Posta per te. Ricongiungimenti, grandi amori mai scordati, amori complicati e sorprese per ringraziare amici o familiari sono ormai le pietre miliari del programma.

Le sorprese della quarta puntata coinvolgono il premio Oscar Charlize Theron e il cantautore con un palmares da 39 dischi di platino Irama.

In finale contro Sanremo 2023

Maria De Filippi 'sfida' Sanremo 2023: Mediaset ha deciso di non modificare il palinsesto in occasione del Festival, con la finale della kermesse sabato 11 febbraio, che si scontrerà con "C'è posta per te", punta di diamante della programmazione di Canale 5. Per gli analisti di Stanleybet, però, Amadeus non ha nulla da temere: a vincere la sfida degli ascolti sarà la finalissima di Sanremo, avanti a 1,70, con Maria de Filippi che insegue a 1,90. «Il mio editore - ha dichiarato in un'intervista a FqMagazine - legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione. Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me»

