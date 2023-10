Suzanne Somers, morta a 76 anni l'attrice di "Tre cuori in affitto": stava affrontando per la terza volta il tumore

Addio a Suzanne Somers. L'attrice americana è morta a 76 dopo una lunga battaglia contro il tumore. A riportare la notizia People e Page Six. Suzanne era diventata celebre per i suoi ruoli nelle serie Una bionda per papà e Tre Cuori in Affitto. «Suzanne è morta nella sua casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre dopo una lunga battaglia contro il cancro che è durata oltre 23 anni. Suzanne era circondata dal suo amorevole marito Alan, da suo figlio Bruce e dai suoi parenti stretti. La sua famiglia era riunita per festeggiare i suoi 77 anni che avrebbe compiuto domani, 16 ottobre, invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringraziano i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata», ha dichiarato il suo storico agente R. Couri Hay insieme alla famiglia.

La malattia

Suzanne stava affrontando per la terza volta la malattia dopo aver superato un tumore della pelle quando era appena trentenne, e un cancro al seno a 50 anni. L'attrice aveva messo da parte gli impegni di lavoro e la sua scomparsa dalla scena aveva attirato le preoccupazioni dei fan. «Suzanne ha vissuto con il cancro per tutta la vita», aveva detto il marito aggiungendo che «a 20 anni aveva anche affrontato due iperplasie, che è la sala d'attesa per il cancro».

Suzanne Somers, best known for her roles on Three's Company and Step by Step, has died.



Tap here for details: https://t.co/0pUVBXbD0W pic.twitter.com/M1egBwKa7V — People (@people) October 15, 2023

La vita e la carriera

Suzanne Somers negli anni si è dedicata ad abitudini sane tra cui dare la priorità al sonno, passare a una dieta completamente biologica e eliminare le sostanze chimiche negli alimenti e nei prodotti di bellezza. È nota al pubblico per il ruolo di Chrissy in Tre cuori in affitto (1977-1981) che le è valso la candidatura al Golden Globe come migliore attrice, e per quello di Carol in Una bionda per papà (1991-1998), con Patrick Duffy.

