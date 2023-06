Sonnambulismo, da Tom Holland a Jennifer Aniston: anche i vip ne soffrono

di Redazione web

Anche i vip soffrono di sonnambulismo. A confermarlo sarebbero proprio alcuni di loro tra le tante interviste fatte nel corso degli anni. Il disturbo del sonno più noto e temuto dalle persone, affligge spesso anche i più impensabili. Da Tom Holland a Jennifer Aniston, scopriamo insieme cosa hanno dichiarato alcuni vip in merito a qualche esperienza di sonnambulismo ottima per una scena di un film.

La star di 'Spider-Man' Tom Holland ha raccontato in diverse occasioni delle sue lotte con il sonno. Incubi, paralisi del sonno e sonnambulismo, il 26enne ha dichiarato, in un'intervista del 2021 con GQ, di aver iniziato a sperimentare questi problemi quando è diventato famoso. Oltre ad affermare che a volte la paralisi del sonno lo fa sentire come immobilizzato, ha anche affermato di svegliarsi spesso nudo senza ricordare cosa fosse successo.

L'attrice Jennifer Aniston, 54 anni, ha raccontato a Us Weekly che i suoi problemi di sonnambulismo spaventavano il suo ex marito Brad Pitt, con cui era stata sposata dal 2000 al 2005. Aniston ha ricordato quella volta in cui è stata svegliata dal loro allarme di casa, che è andato avanti dopo aver rilevato "uno sconosciuto" in piscina. Ha detto: «L'allarme mi ha spaventato a morte. Mi sono svegliata ed ero fuori dall'attrezzatura della piscina sul retro. [Brad] era terrorizzato perché ha sentito l'allarme, e io non c'ero- è stato semplicemente orribile». La star di 'Friends' ha anche rivelato che, quando era piccola, aveva l'abitudine di essere sonnambula e persino di chiacchierare con sua madre senza ricordarsene.

Robbie Williams ha rivelato in un vlog che il suo sonnambulismo sarebbe finito con lui che saccheggiava il frigorifero e gli armadi per il cibo! Il cantante di "Angels" viveva con un disturbo alimentare notturno correlato al sonno. Ha detto: «Sto facendo questa cosa molto strana ed è da più di un anno che mangio di notte.

Jamie Dornan

Nello stesso episodio del 2018 di The Graham Norton Show' l'attore di 50 sfumature di grigio ha ricordato il momento in cui, all'età di 11 o 12 anni, ha scoperto di essere un sonnambulo, dopo alcuni bizzarri incidenti accaduti a casa: «Mi sono svegliato e mio padre era in fondo al mio letto e ha detto: "Pensi di aver dormito camminando la scorsa notte?" E ho detto: "No, non proprio, di solito non faccio quel genere di cose". E lui dice semplicemente: "Beh, qualcuno ha fatto la cacca nella vasca da bagno".

E per via del processo di eliminazione con mia sorella e roba del genere... sì, sono stato io».

