Susanna Tamaro sonnambula cade dalle scale in casa: «Potevo morire». Come sta la scrittrice

di Redazione Web

Brutto incidente domestico per la scrittrice di origini triestine Susanna Tamaro. A raccontarlo, a qualche giorno di distanza, è la stessa autrice di "Va dove ti porta il cuore", con un lungo post su facebook, in cui pubblica anche una foto di lei ferita e sottolinea di sentirsi fortunata, perché sarebbe anche potuta morire.

«Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? - esordisce Tamaro - Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz - meglio conosciuto come Italo Svevo - ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo».

«Che shock - racconta - quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un pò di fratture».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA