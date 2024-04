Shakira stronca il film Barbie: «I miei figli l'hanno odiato. Io sono d'accordo con loro»

di Redazione web

Il film Barbie è uscito al cinema l'estate scorsa e ha riscosso così tanto successo che ha battuto diversi record cinematografici: ad esempio, ha totalizzato 1,4 miliardi di dollari di incasso, superando Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2. Il film diretto dalla regista Greta Gerwing, tuttavia, è rimasto a secco di premi e di Oscar che sono stati vinti per la maggior parte da Oppenheimer e Povere Creature! Tuttavia, l'importante è il gradimento da parte del pubblico che ha molto apprezzato le interpretazioni di Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Ken. C'è anche, però, chi non ha gradito il film a tinte rosa shocking e Shakira fa parte di questa fetta di pubblico.

L'opinione di Shakira su Barbie

Shakira ha rilasciato un'intervista ad Allure Magazine e, tra le altre cose, ha anche espresso il proprio parere in merito al film Barbie. Queste le sue parole: «Penso che ci sia qualcosa di molto bello nelle donne quando riescono ad essere loro stesse e anche impenitenti, perché abbiamo dovuto scusarci troppe volte in passato. Cosa penso di Barbie? I miei figli lo hanno odiato, lo hanno ritenuto demascolinizzante.

Il finale di Barbie

A Shakira non sarebbe nemmeno andato a genio il finale del film Barbie acclamatissimo, invece, per il monologo di America Ferrera. La popstar colombiana ha detto: «Non mi è piaciuto nemmeno il finale, con Ken relegato alla sua Mojo Dojo House mentre Barbie si trasferisce nel mondo reale. Solo perché una donna può fare tutto non significa che dovrebbe farlo da sola. Perché non condividere le prove della vita con persone che meritano di essere al nostro fianco?».

