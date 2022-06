​Roberto Brunetti, com'è morto 'er Patata'? La verità dal suo cellulare, sequestrato dalla polizia

Com'è morto Roberto Brunetti, il noto attore romano meglio conosciuto come Er Patata trovato senza vita ieri sera nel suo appartamento di via Arduino a Roma? Il cellulare dell'attore è stato sequestrato dai poliziotti del distretto di Fidene: sarà proprio lo smartphone a dire qualcosa in più sulla sorte di Brunetti. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire i contatti avuti dall'artista nelle ore precedenti al decesso per eventualmente individuare il pusher che gli ha venduto la droga, due panetti di hashish e cocaina, trovata nell'appartamento.

Roberto Brunetti "er Patata" trovato morto a Roma: «In casa tracce di cocaina»

Come racconta il quotidiano Il Messaggero, alcuni condomini lo hanno visto per l'ultima volta venerdì mattina: poi il silenzio, fino alle 22 di ieri sera, quando le sirene dell'ambulanza e della polizia hanno risuonato in tutto il vicinato. Er Patata è stato trovato riverso sul letto, in posizione supina, il suo cadavere coperto solo da un lenzuolo: il decesso risalirebbe a poche ore prima, ma solo l'autopsia potrà dire di più sulle cause della tragedia.

Chi era Roberto Brunetti, detto 'er Patata': dalla morte della compagna all'arresto per droga

Nell'appartamento sono state trovate tracce di cocaina e due panetti di hashish: d'altronde da qualche tempo Brunetti aveva problemi con la droga. Già nel 2009, durante un controllo dei carabinieri, i militari gli trovarono addosso dell'hashish, mentre nel 2017 fu arrestato mentre acquistava cocaina. La causa del decesso potrebbe essere legata proprio alla droga: forse un infarto, forse un'overdose. Lo sapremo solo nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA