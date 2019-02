Rami Malek e il bacio appassionato a Lucy Boynton: l'amore nato sul set di Bohemian Rhapsody

Ultimo aggiornamento: 08:57

«Sei un'attrice incredibilmente talentuosa e mi hai rubato il cuore». Sono tutti per la sua bella Lucy Boynton, co-protagonista di, le parole d'amore e gli sguardi diquando sale sul palco per ritirare il suoda migliore attore protagonista.Perché il film che ripercorre la vita e la carriera di Freddie Mercury, a Rami Malek non ha portato solo il successo: ma anche l'amore. È lì che ha conosciuto Lucy, che sul set intepretava Mary Austin, fidanzata e grande amore del leader dei Queen. E appena scende dal palco, dopo il discorso in cui ricorda di essere «un immigrato, con genitori egiziani», corre a baciarla. Lei non avrà vinto un Oscar ma un fidanzato amorevole sì.