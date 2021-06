Noemi è la nuova principessa Disney per il singolo "Un nuovo inizio": «Nella vita, tutto è possibile»

Noemi è la nuova principessa Disney per il singolo "Un nuovo inizio" lanciato (31 maggio 2021) da Disney e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è ispirato alle Principesse Disney e invita grandi e bambini a lottare con coraggio e gentilezza per vincere le paure e realizzare i propri sogni. Una spinta a seguire il cuore e a far emergere l'eroe nascosto in ognuno di noi.

«Un testo carico di energia positiva, penso davvero che possa trasmettere ai giovanissimi la consapevolezza che nella vita tutto è possibile, e si può sempre cercare un nuovo inizio, mettendosi in gioco con coraggio», ha commentato Noemi, Ambasciatrice italiana della campagna globale "Noi Principesse Sempre".

A livello internazionale il nuovo singolo "Starting Now" è interpretato dalla cantante Brandy, vincitrice del Grammy, che aveva interpretato la principessa nel film televisivo del 1997 "Cenerentola". Il singolo "Starting Now", prodotto dal candidato al Grammy Award, Oak Felder, e scritto da Jason Mater, Jordan Powers e Darren Criss, è anch'esso disponibile su tutte le piattaforme digitali.

L'arrivo del singolo "Starting Now" segue il lancio di "Storie di Coraggio e Gentilezza": un'inedita raccolta digitale di 14 nuovi racconti con protagoniste tutte le 14 Principesse e Regine Disney, pensata per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo. I racconti e le illustrazioni che corredano questi lanci possono essere scaricati, gratuitamente, dal sito disney-noi-principesse-sempre.

