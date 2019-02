Morto Vinny Vella, l'attore de I Soprano e Casinò aveva 72 anni

La fidanzata di Stefano Bettarini Nicoletta Larini si perde in autostrada: video in lacrime, poi chiama la polizia​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto a Hollywood: è, all'età di 72 anni, l'attore, noto soprattutto per aver recitato in film come Casinò e Donnie Brasco e nella serie tv I Soprano. Di chiare origini italiane, l', che aveva interpretato soprattutto ruoli da gangster, è stato stroncato da un tumore al fegato mercoledì scorso, come ha reso noto la famiglia in un comunicato.Nato nel 1947 a New York, da padre barese e mamma napoletana,era divenuto noto al grande pubblico con il ruolo di Artie Pisacano nel film Casinò (1995), diretto da Martin Scorsese e accanto a Robert De Niro. Due anni dopo fu nel cast di Donnie Brasco e, nel 1999, la celebrità difu accresciuta dal ruolo di Jimmy Petrille nella serie I Soprano.Tra gli altri film a cui aveva partecipatotroviamo anche Ghost Dog, Mambo Caffè, Crimini sul fiume Hudson, Un boss sotto stress e Prova a incastrarmi.