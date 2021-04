Oscar 2021: su Sky Cinema arriva Minari, in prima visione il 5 maggio

Ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero – per la regia di Lee Isaac Chung – ed ha ricevuto ben sei Nomination per le statuette più ambite nel mondo dello cinema. Una di queste, se l’è portata a casa l’attrice Yuh-Jung Youn, premiata come miglior attrice non protagonsita, e Sky Cinema ha deciso di regalarci la visione di questo film il prossimo 5 maggio in prima serata, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Un paio di considerazione su questo lavoro: il film ha ricevuto ben sei candidature agli Oscar, come Miglior Film, Miglior Regista a Lee Isaac Chung, Miglior Attrice Non Protagonista a Yuh-Jung Youn, Miglior Attore Protagonista a Steven Yeun - primo interprete americano di origine asiatica nella storia a ricevere questa nomination -, Migliore Sceneggiatura Originale a Lee Isaac Chung e Migliore Colonna Sonora Originale a Emile Mosseri.

Il leitmotiv della storia è l’integrazione, il sogno americano e la speranza. Fortemente autobiografico, è il racconto di una famiglia coreana che decide di trasferirsi dalla California all’Arkansas, per dedicarsi a una nuova vita. Il protagonista (interpretato da Steven Yeun, già conosciuto per aver fatto parte del cast di The Walking Dead e Burning - L’amore brucia) infatti, trascinerà tutti i suoi famigliari per dedicarsi a una vita da agricoltore, convinto che il nuovo paese possa essere una terra piena di opportunità, un punto di svolta per la sua vita. È il tema del sogno americano, del riscatto, della ricerca verso un nuovo mondo, pieno di sfide e di fascino, che possa in qualche modo accogliere la sua famiglia. Yuh-Jung Youn, Premio Oscar come Attrice non protagonista, è la bizzarra nonna, imprevedibile e singolare che, arrivando dalla Corea, si aggiungerà al quadro famigliare, cercando di accompagnare i propri figli e nipoti in un percorso di riscoperta dell’amore e della semplicità. Il Film, osannato dalla critica internazionale unisce intimità, realtà, riflessioni profonde in un’alternanza di momenti divertenti e altri dotati di una carica emotiva travolgente e appassionante.

