Kevin Spacey, malore al festival del cinema e ricovero in ospedale: «La vita è così fragile»

di Redazione web

L'attore Kevin Spacey, 64 anni, è stato condotto in ospedale per paura di un attacco cardiaco: la star di House of Cards si trovava in Uzbekistan, per partecipare a un festival del cinema. Dopo gli accertamenti del caso, Spacey ha fatto il suo ingresso trionfale sul palco del festival e ha raccontato ai presenti il suo malore.

Come riporta il Daily Mail, il protagonista de “I soliti sospetti”, a seguito della disavventura, ha avuto modo di riflettere sulla fragilità della vita; Spacey, inoltre, ha promesso ai fan un prossimo ritorno sulle scene, dopo la riabilitazione ottenuta in tribunale dopo le accuse di molestie sessuali.

Il malore

Kevin Spacey si trovava nella città di Samarcanda (Uzbekistan), invitato a un festival del cinema.

Al momento del malore, Spacey stava girando per la città, nota per le sue moschee e i suoi mausolei. Mentre passeggiava per il Museo Afrasiab, Spacey ha sentito un fastidio al braccio sinistro, e ha subito pensato a un infarto: pochi istanti dopo, quindi, si è recato in ospedale per farsi esaminare dai dottori.

Fortunatamente, dopo una serie di test, i medici lo hanno dimesso, definendo i suoi valori “perfettamente nella norma”.

Le parole di Kevin Spacey

Kevin Spacey ha voluto rassicurare i partecipanti al festival, assicurando che la sua salute è del tutto nella norma. Queste le parole dell'attore: «Stavo ammirando i beni che custodite nella vostra città, poi ho avvertito una mancanza di sensibilità al braccio sinistro per circa 8 secondi. Inizialmente non ci ho pensato troppo, poi ho voluto recarmi subito in ospedale. Per fortuna, è tutto nella norma. Sono contento che non si sia trattato di nulla di grave, la vita è così fragile».

L'attore ha voluto anche anticipare ai presenti un suo prossimo ritorno nel mondo del cinema: «I migliori ruoli devono ancora arrivare», ha chiosato Spacey.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 20:04

