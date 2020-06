Morto Joel Schumacher, regista degli storici film di Batman: aveva 80 anni

Il suo debutto alla regia cinematografica è avvenuto con The Incredible Shrinking Woman (1981) con Lily Tomlin, al quale sono seguiti una serie di film di successo. Schumacher è stato il sostituto di Tim Burton nella regia di due film ispirati al personaggio di Batman (Burton aveva diretto i primi due): 'Batman Forever' (1995) e 'Batman & Robin' (1997). Quest'ultimo ebbe una pessima accoglienza da parte dei critici e dai fan di Batman. Schumacher a seguito di questo è stato costretto a ridimensionare i propri progetti e la Warner Bros. si è vista costretta a fermare la produzione di altre pellicole legate al tema del supereroe di Gotham City. Ha diretto due adattamenti cinematografici ad altrettanti successi di John Grisham: 'Il clientè (1994) e 'Il momento di ucciderè (1996). Nel 2004 ha diretto 'Il fantasma dell'Operà, tratto dal musical di Andrew Lloyd Webber, a cui sono seguiti 'Number 23' (2007), 'Blood Creek' (2009) e 'Twelvè (2010). Nel 2011 ha diretto Nicolas Cage e Nicole Kidman nel thriller 'Trespass', apprezzato al Toronto International Film Festival. Pur non essendo particolarmente amato tra i critici cinematografici, ha ricevuto tre nomination agli Oscar.

Joel Schumacher, il regista di hollywoodiano dietro la macchina da presa in due film della saga di 'Batman' ma anche in 'Ragazzi perdutì e in 'Un giorno di ordinaria follià, è morto a New York City dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 80 anni. Schumacher aveva cominciato la sua carriera lavorativa alla Revlon come designer d'abbigliamento e di confezioni per poi diventare un costumista per alcune produzioni televisive e in alcuni film (è stato costumista, tra l'altro, anche nei film di Woody Allen 'Il dormiglionè del 1973 e 'Interiors' del 1978). Ha scritto la sceneggiatura per il film a basso costo 'Car Wash - Stazione di serviziò (Car Wash) (1976) e ha collaborato ad altri film che ebbero scarsa notorietà di pubblico come 'The Wiz' (1978).