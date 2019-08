Jennifer Lopez, spogliarellista per soldi. Lo scatto sexy fa impazzire i social

di Ida Di Grazia

Il 13 settembre uscirà al cinema Hustlers, film che racconta la storia di quattro spogliareliste, tra cui Ramona che sarà interpretata dalla cantante. Poco fa sul suo account instagram la Lopez ha postato una foto di scena davvero hot, che ha superato il milione e mezzo di like.Quattro spogliarelliste, capeggiate dall'avvenente Ramona, decidono di unirsi per estorcere denaro ai loro facoltosi clienti: per farlo, mettono in piedi un'elaborata truffa. E' questa la trama di Hustlers che si legge online. Il film che arriverà nelle sale americane il prossimo 13 settembre ha un cast esplosivo: Cardi B, Jennifer Lopez, Lili Reinhartt, Constance Wu, Julia Stiles, Keke e Madeline Brewer di The Handmaid's Tale., che ha da poco compiuto 50 anni, interpretà Ramona, una spogliarelista sexy e pericolosa pronta a tutto. Poco fa su Instagram ha postato uno scatto del set in cui indossa un costume che lascia poco all'immaginazione e in cui ha scritto «Married to the money», ovvero sposata con i soldi.