Addio a Irene Papas, musa greca del cinema

di Michela Greco

È morta ieri, all’età di 96 anni, la grandissima attrice greca Irene Papas, conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli indimenticabili e per il fascino carismatico che emanava in ogni interpretazione. La sua esperienza nel cinema, durata oltre 50 anni, iniziava nei primi anni 50 con “La città morta”, con cui si fece subito notare al Festival di Cannes e che le aprì le porte del cinema italiano, dove è stata diretta da registi come Mario Monicelli, Alberto Lattuada, Elio Petri, Francesco Rosi, e dove è stata acclamata per lo sceneggiato televisivo – co-produzione internazionale - “Odissea”, del 1968, in cui interpretava Penelope.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA