De Sica, Cortellesi, Bisio: pioggia di star alle Giornate professionali del cinema di Sorrento

Si chiama Energy e segna il ritorno, dopo due anni, di uno dei maggiori appuntamenti legati al grande schermo in Italia: dal 29 novembre al 2 dicembre va in scena a Sorrento la 44° edizione delle Giornate professionali di cinema. Tra gli ospiti attesi in passerella: Alessandro Siani, Christian De Sica, Edoardo Leo, Pio e Amedeo, Paolo Genovese, Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Lorenzo Zurzolo, Gabriele Mainetti e il suo team di Freaks Out per l'anteprima cittadina, Paola Cortellesi, Sarah Felberbaum, Iaia Forte, Ugo Dighero e Beniamino Placido. Maurisa Laurito presenta Farina, acqua, lievito, il nuovo progetto del regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

Identikit dell’evento

Nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi della Campania tutti i distributori della Penisola presentano i listini, ossia l’elenco dei film in arrivo in sala nei prossimi sei mesi (e oltre). Si chiamano convention e coinvolgono registi, sceneggiatori e attori che sul palco dell’Hilton Hotel anticipano scene, clip, trailer e progetti ancora work in progress. Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, questo evento rappresenta un grande segno di speranza e momento di aggregazione e rinascita.

La manifestazione – prodotta da ANEC (Associazione nazionale esercenti cinema) in collaborazione con ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive) è un momento d’incontro per tutti gli addetti ai lavori, dagli esercenti al marketing, dalle associazioni culturali alle agenzie di casting. In 1500 tra i professionisti del settore convergono le sinergie per raccontare il presente e il futuro della settima arte.

The best of

In quest’occasione avviene l’annuale premiazione dei Biglietti d’oro e delle Chiavi d’oro, riconoscimenti ai film di maggiore incasso e alle aziende che hanno contribuito al successo.

Si parte con la più classica delle tradizioni, l’accensione dell’albero di Natale in piazza Tasso, quest’anno addobbato a tema Sing. Il cartoon, in anteprima all’evento, torna in sala con il secondo capitolo il 23 dicembre prossimo. Non sarà la sola pellicola presentata all’evento: sono dieci, tra cui il musical da Oscar Cyrano (dal 3 marzo nei cinema). Con 200 presentazioni in 4 giornate e 100 ospiti tra giornalisti e artisti e 50 espositori, l’appuntamento promette scintille. È anche prevista una partita di calcio tra Nazionale attori 1971 e Giornate professionali di cinema.

Largo alle celebrity

Come ad ogni edizione, è presente l’esclusiva lounge delle celebrity con l’angolo hair e make-up curato da Cotril, con il benaugurale brindisi firmato Bellini di Canella e le coccole del Salotto Oblio, una linea di skincare che concede una parentesi di benessere e relax ai vip tra un incontro e l’altro.

Con due serate di gala e il red carpet in vista, i divi italiani si concedono un rapido e piacevole “restauro”.

Più tecnici, invece gli approfondimenti sulle film commission che creano un legame tra cinema e territorio, un panel green sull’efficientamento energetico delle sale e uno sulla nuova frontiera social, Tik Tok.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA