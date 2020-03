Francesco Pannofino: «La mia Partita contro il marcio. Quando giocavo io? Finiva in rissa»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 08:29

«Stiamo lanciando un film piccolo, ce voleva pure il coronavirus ... navighiamo a vista». In poche battute con calata capitolina,(ligure ma romano d’adozione) sintetizza la situazione incerta di queste settimane per il mondo del cinema e non solo.L’opera prima diLa partita, di cui è uno dei protagonisti, è nelle sale da giovedì scorso, in controtendenza con i numerosi rinvii delle uscite di film ben più imponenti. Pannofino, insomma, “se la gioca” al cinema aderendo alla passione e agli strepiti di Claudio Bulla, allenatore della squadra giovanile che, in un campo del Quarticciolo, è impegnata nell’ultimo match – decisivo – del campionato. Nel frattempo, l’attore e doppiatore continua l’applauditissima tournée teatrale di Mine vaganti di, dove ha il ruolo che, nel film, era di«Per lavoro, a teatro, vedo ogni sera centinaia di persone, di cui decine mi aspettano a fine spettacolo per abbracciarmi e baciarmi, quindi direi che sono a rischio, ma non sono spaventato, non bisogna esagerare con la psicosi. Non fermerei tutte le attività umane. Io, a teatro, ci vado».«Quando avevo tra i 15 e i 20 anni ho giocato in quei campetti di calcio e ricordo bene che a volte finiva in rissa. Nel film però, attraverso la partita, si raccontano soprattutto la condizione umana, una certo tipo di disperazione e la ricerca spasmodica dei soldi, del profitto. Il mio personaggio è l’unico che vive il calcio con passione e che si indigna per i giochi sporchi degli altri. A vari livelli, nel calcio, ci sono stati episodi di scommesse illegali, ma soprattutto il calcio giovanile dovrebbe essere una scuola di vita, dovrebbe insegnare la lealtà».«Sì, dà un messaggio di speranza, altrimenti sarebbe tutta merda. C’è una maggioranza silenziosa che non si schiera, poi c’è chi combatte: io mi sento più vicino a chi combatte».«Sì, seguo lo sci e il ciclismo e sono tifoso della Lazio, che tra l’altro in questo periodo è in palla. Mi sono un po’ stufato, però, di certi comportamenti sugli spalti, del degrado culturale e umano, dei cori razzisti».«A Ennio ci penso tutte le sere quando vado in scena, avevamo lavorato insieme, mi stava molto simpatico. Ferzan Ozpetek è un genio, ha una visione estetica stupenda e il risultato si vede: il teatro è sempre pieno e vedo uscire persone con le facce contente».