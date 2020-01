Ficarra e Picone: «Mattarrella ci ha chiamato dopo un tweet sul Palermo»

Ficarra e Picone hanno ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella. Ricordiamo che il duo comico palermitano è conterraneo del Capo dello Stato che continua a dimostrare un ottimo senso dell'umorismo. Ma perché Mattarella ha chiamato?



Tutto nasce, raccontano scherzosamente i due comici (reduci dal successo al cinema del film “ Il Primo Natale ” e della notizia del ritorno a Striscia La Notizia) all'agenzia Agi, da un loro tweet nel quale rimproveravano a Sergio Mattarella per non aver parlato, nel discorso di fine anno, delle sorti del Palermo Calcio ( « Anche quest'anno Mattarella nel suo #discorsodifineanno ha parlato dei giovani, dell'ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino » ).



Ebbene, Mattarella li ha chiamati «e ci ha assicurato che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League».



Valentino Picone ha confermato la telefonata: «Mattarella ci ha chiamato veramente e, con molta ironia, si è giustificato dicendo che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani». Sabato 4 Gennaio 2020, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA