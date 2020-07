"Cinevillage Talenti" alla seconda edizione, tra film e incontri. Apertura con Carlo Verdone e l'omaggio a Ennio Morricone

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

” arriva allae nella cornice del Parco di Talenti torna a proporre film, incontri letterari, eventi sportivi e sulla scienza. La rassegna estiva, organizzato da ANEC-AGIS, apre il 23 luglio e andrà avanti fino al 30 settembre.Il primo evento nel Parco di Talenti (Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo Ojetti) sarà il Venerdì 24 luglio: una serata inaugurale dedicata al grande Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Sul palco il regista e attore Carlo Verdone che interverrà per presentare insieme all’Assessore alla Cultura del III Municipio, Christian Raimo, il suo film, "Un sacco bello", le cui musiche sono state composte proprio da Morricone.Sabato 25 luglio alle 21:15, verrà proiettato il film "Un giorno di pioggia a New York" di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law.Domenica 26 Luglio, alle ore 21:15 sarà la volta del film 1917 di Sam Mendes con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Protagonisti i due soldati britannici, Blake e Schofield, incaricati di una missione apparentemente impossibile: riuscire ad attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio di vitale importanza che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, compreso il fratello di Blake.Biglietti:Intero: 6 euro; Ridotto: 5,50; Online: 5 euroAbbonamenti: 10 ingressi: 35 euro; 5 ingressi: 22 euro