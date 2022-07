CineGiornate di Riccione, Harry Styles romanticissimo: le prime immagini di Don't worry darling (diretto dalla fidanzata Olivia Wilde)

di Alessandra De Tommasi

Non chiamatelo più One Direction perché oramai Harry Styles viaggia da solo (e da tanto tempo, a dispetto dei 28 anni d’età). Sul palco, per la carriera musicale solista, ovviamente (in Italia con il Love on tour a Bologna e Torino rispettivamente il 25 e 26 luglio), ma sempre più spesso anche davanti alla macchina da presa. L’ultima fatica è stata anticipata a Cinè, le giornate di cinema di Riccione (5-8 luglio), si chiama Don’t worry darling ed è diretta dalla fidanzata 38enne Olivia Wilde.

C’è chi scommette di vederli tornare insieme per un romanticissimo red carpet alla Mostra del cinema di Venezia e chi già ipotizza una corsa nella stagione dei premi. Per ora tutto tace, ma la distribuzione italiana Warner Bros. Discovery ha di che felicitarsi. Il listino delle uscite in sala nei prossimi sei mesi è mirato e condensato ma decisamente d’impatto.

Si parte il 25 agosto con Bullet Train, l’action che segna il ritorno di Brad Pitt sulle scene (dopo il cameo in The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum). Il parterre di stelle di Hollywood sembra più ricco che mai, da Viola Davis, guerriera in The woman king, a The Rock per Black Adam. Javier Bardem si cimenta in un altro titolo per ragazzi (prima d’interpretare Re Tritone nel live action de La Sirenetta): si chiama Il talento di Mr. Crocodile e promette un concentrato di divertimento formato famiglia. Almeno quanto il secondo capitolo dei supereroi di Shazam!, capitanati da Zachary Levi, e il lungometraggio d’animazione DC League of superpets, in anteprima italiana al Giffoni Film Festival con la coppia cult di doppiatori formata da Maccio Capatonda e Lillo.

Invece per gli altri eroi della Justice League bisognerà pazientare ancora un po’, soprattutto dopo il successo planetario di The Batman con Robert Pattinson (confermato già il sequel). Da Joker 2 con Joaquin Phoenix ad Aquaman 2 con Jason Momoa, l’armata dei paladini della legge e dei villain è ben fornita. Tutto tace, invece, sul fronte Animali fantastici: il quarto prequel della saga di Harry Potter edita da Salani e nata dalla penna di J.K. Rowling è ancora avvolto nel mistero (forse spunterà nel 2024, ma non è dato saperlo).

La major americana ormai è sinonimo di cultura pop in tutte le sue declinazioni, dalle action figure Funko Pop ai dettagliatissimi set LEGO, dai giocattoli Spin Master (la maschera dell’Uomo Pipistrello è andata a ruba) agli zaini Loungefly. La DC-mania non è mai stata tanto florida...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA