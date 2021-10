Carolina Marconi, il tumore al seno e il post commovente: «Fate prevenzione, potete evitare tutto questo»

Nella sua lotta contro un tumore al seno, Carolina Marconi ha deciso di promuovere la prevenzione, mostrando a tutti sui social la cicatrice rimastale dopo l’operazione. Un’immagine forte ma efficace, corredata da un toccante appello. foto: Kikapress; music: "Memories" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 09:35

