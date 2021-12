Renato Scarpa, Verdone: «Chi ha amato Un sacco bello non può che essere triste»

«Cari amici, chi ha amato 'Un Sacco Bellò non potrà non esser triste per la scomparsa di Renato Scarpa per un improvviso malore». Carlo Verdone ricorda su Instagram l'attore, scomparso oggi a Roma all'età di 82 anni, che aveva recitato con lui nel film del 1980, nella parte del compagno di avventura in un viaggio mai portato a termine alla volta di Cracovia.

«Aveva anche lavorato con Massimo Troisi in 'Ricomincio da trè, e con tanti altri registi - aggiunge Verdone - Affettuoso, dotato di gran talento, aveva il dono della 'misurà, cosa che non tutti gli attori hanno».

Nel post sul social c'è un fotogramma che ritrae Scarpa con Verdone. Lo descrive lo stesso protagonista: «In questa scena tentavo di convincerlo a partire per Cracovia con le calze di seta e le penne a biro. Fantastico compagno di lavoro - dice ancora - lo ringrazio ancora per esser venuto il giorno dell'inaugurazione di una targa al 'Palo della mortè in Via Giovanni Conti (zona Val Melaina) a Roma, targa che celebrava quel film. Fummo molto orgogliosi perché non ci aspettavamo il grande bagno di folla che ci fu. Ringrazio ancora questo caro amico che mi ha aiutato nella mia opera prima con garbo, affetto e talento. Persone così umili e gentili nel loro grande talento non ci sono più. Resterà sempre nei miei più bei ricordi. E credo anche, se avete amato quella pellicola, nella vostra memoria».

