Brad Pitt, agli Oscar l'attrice Yuh-Jung Youn non riesce a nascondere la sua cotta: il video è esilarante

Brad Pitt, agli Oscar 2021 l'attrice Yuh-Jung Youn non riesce a nascondere la sua cotta: il video è esilarante. C'è un momento della notte degli Oscar che ha divertito e intenerito gli spettatori: quando Yuh-Jung Youn ha incontrato il suo idolo Brad Pitt. L'interprete coreana aveva appena vinto la statuetta come attrice non protagonista per il film "Minari" ed era molto emozionata. A toglierle ancora di più il fiato ci ha pensato l'attore 57enne. Il video del siparietto ha fatto il giro del web conquistando i fan.

Brad Pitt e Yuh-Jung Youn

Brad Pitt era sul palco perché come da tradizione è il vincitore della categoria dello scorso anno (per Once Upon a Time…in Hollywood), a consegnare il premio. È salito sul palco con un codino e un look impeccabile da divinità greca ed è subito finito in tendenza su Twitter. L’attrice 73enne ha ritirato la statuetta e davanti a tanta bellezza ha detto facendo ridere la sala: «Sig. Brad Pitt, finalmente. Piacere di conoscerla!. Dove si trovava quando giravamo il film?»

Best Supporting Actress Winner Yuh-Jung Youn: "Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you." https://t.co/LsffGKAhao #Oscars pic.twitter.com/8rcENfbI5W — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

Brad Pitt e Yuh-Jung Youn, il siparietto

«Yuh-Jung Youn una di noi», si sono affrettati a scrivere gli utenti dei social. Con i suoi modi la donna ha strappato un sorriso alla star hollywoodiana. Youn è la prima attrice asiatica a vincere come Miglior non protagonista dal 1958, quando Miyoshi Umeki si è aggiudicata il premio per "Sayonara". Si è poi detta incredula per aver battuto l’otto volte candidata Glenn Close. «Come posso aver vinto contro Glenn Close? Forse sono solo più fortunata...». In gara c'erano anche Amanda Seyfried, Olivia Colman e Maria Bakalova.

