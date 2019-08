Alessandro Borghi, l'attore ed il flirt: «Beccato con una modella misteriosa»

Lady Diana, il principe William era arrabbiato con sua madre. Ecco il motivo

Mercoledì 7 Agosto 2019, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo amore per? Difficile capirlo, ma l'attore divenuto noto al grande pubblico grazie alla serie tv Suburra e al film Sulla mia pelle, in questi giorni, è stato paparazzato in dolce compagnia.I fotografi di Chi hanno beccatoin compagnia di una, di cui si sa molto poco. I due sono stati immortalati in teneri ed inequivocabili atteggiamenti dopo una cena insieme a Roma, in zona Nomentana. Il settimanale di gossip, come riporta anche Gossipetv, ha parlato di «baci sulla bocca e morsi sulle braccia» tra i due, che sarebbero stati avvistati insieme, mano nella mano, anche la mattina successiva alla cena.Secondo Chi, la ragazza misteriosa è una modella di nome: lo riporta anche Il Sussidiario. «La ragazza è di nuovo sparita nel nulla, esattamente come è apparsa», spiega la rivista diretta da Alfonso Signorini. Per adesso, non si sa molto altro su questa ragazza avvistata in compagnia di. L'attore romano, 33 anni tra poco più di un mese, era tornato single dopo la fine della storia con Roberta Pitrone, scatenando anche tanti gossip. Lo stessonon aveva fatto nulla per non alimentare le tante voci sulla propria vita sentimentale: tra il serio ed il faceto, nell'ultima edizione del Giffoni Film Festival, l'attore aveva rivelato di aver avuto esperienze bisessuali. Anche se sembrava solamente una battuta, c'è chi ha visto una clamorosa rivelazione in quelle parole e chi invece sostiene che si tratti di un modo per incoraggiare il coming-out nel mondo dello spettacolo italiano.