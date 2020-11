Addio Gigi Proietti, il grande attore romano raccontato in un’intervista dalla figlia Susanna

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Gigi Proietti. Il grande attore e showman romano se n’è andato nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Era ricoverato in una clinica romana per problemi cardiaci e le sue condizioni erano critiche. Un uomo e un artista che difficilmente sarà dimenticato, per il suo innegabile talento e per quell’ironia con cui sapeva affrontare il palco e la vita. Tempo fa, aveva parlato di lui la figlia Susanna, raccontando qualche aneddoto. Proietti, ad esempio, dopo ogni spettacolo amava invitare la compagnia a cena a casa sua. Poi impugnava la chitarra: “Suonerebbe tutta la notte” aveva spiegato Susanna. Come padre è stato molto presente per le sue figlie: dolce e amorevole, le sgridava solo se costretto dalla moglie. Foto: Kikapress

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 09:07

