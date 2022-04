Nancy Brilli su Leggo: «Le signore e i fustacchioni»

Esiste, ho scoperto, un nutrito gruppo di signore benestanti, che, complice l'assenza persistente del marito, si iscrivono al Corso di Danze Mister Pro. Trattasi di un misto polivalente di balli latineggianti e/o romantici, tutti tenuti da fustacchioni ipertonici, assolutamente interessanti dal punto di vista estetico, e piuttosto pratici di confessioni intimo- depresse delle ladies. È fatale che le dame in questione, vuoi la noia domestica, vuoi il rigurgito di fitormoni post menopausa, soccombano prima o dopo al fascino nerboruto dei poveri maestri, che poi tanto poveri non sono, in quanto, com'è giusto che sia, le lezioni sono carissime. E ti credo. Bisogna vedere con quanta sapienza sopportano le orbite sgranate delle tipe, che come per caso si strusciano, s'avvitano, sbatacchiano il capello! La signora, che dapprima timidamente provava il passetto doble, improvvisava mestamente una rumba zoppa, al secondo mese di lezione si sente già pronta per Ballando con le Stelle, ti s'accrocca un costume da migliaia di euri in lustrini e piume di marabù e pagando, s'intende, assolda il ballerino per accompagnarla nella splendida figura che farà nella gara regionale. Dico la verità. C'è un pezzetto di gioia ragazzina in questo desiderio di sentirsi seducenti e atletiche. Ma anche un bel pezzettone di matrimoni bugiardi e vuoti. Mariti, ma dove state? Dove andate, mentre avviene tutto ciò?

