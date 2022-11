Nancy Brilli scrive su Leggo: «La capanna di Giada»

Giada non riesce a staccarsi dal letto. Continua a guardare serie tv, segue i social, legge, ma rientrare nel mondo le è diventato difficile. L’unica attività, oltre a fare la spesa, è quella di portare giù il cane. Se ci pensa, sa che questo della pandemia è stato un colpo pesante, le è rimasto dentro e non lo ha superato. Giada non è la sola, me ne arrivano diverse, di storie così. Che è successo? Pare che questa faccenda abbia un nome: sindrome della capanna. La paura cioè di lasciare il luogo che per mesi ci ha fatto sentire al sicuro, si immaginano le cose peggiori e aumentano le paure: del futuro, della malattia, del prossimo, di prendere decisioni, di avere una vita non organizzata da un’autorità.



