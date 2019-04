Ballando, Suor Cristina difesa da Selvaggia Lucarelli: «Siete contro i burqa e poi le dite di tornare in convento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è sicuramente uno dei personaggi più discussi di. Molti sono gliche dopo ogni puntata si scagliano contro di lei sui social, ma questa volta è intervenutaa prendere le sue difese con delle osservazioni che fanno riflettere.«Leggo sui social delle cose incredibili sulla partecipazione di Suor Cristina, tipo "Tornatene in Convento", "Quello è il tuo posto". Magari sono gli stessi che si spaventano tanto per il burqa degli altri Paesi e poi si scandalizzano per una suora che balla e canta», queste sono le parole dell'opinionista che difende la presenza della sorella nello show. Sebbene in gara non sia sostenuta da tutti i membri della giuria, come Ivan Zazzaroni, restano comunque inaccettabili gli insulti degli hater.La Lucarelli parla di 'analfabeta funzionale', di persone che fanno i paladini dei diritti delle donne invitando poi una suora a tornare nel suo convento. Suor Cristina mostra che gli uomini e le donne di chiesa sono ben lontane dell'immaginario comune, spesso troppo bigotto. Restano limitati i contatti durante il ballo, anche se con la presenza della scopa nell'ultima puntata si sono fatti passi in avanti in tal senso. La coppia suor Cristina e Stefano Oradei potrebbe riservare colpi di scena.