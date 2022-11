Ballando, Selvaggia Lucarelli esagera: «Re Carlo è un cesso». La gaffe in diretta, gelo in studio. E i social la massacrano

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena a Ballando con le Stelle. Dopo aver raccontato che Dario Cassini l'ha chiamata in privato per chiedere un accordo sul voto e aver detto a Paola Barale che la «attira sessualmente», è andata addirittura oltre. Nel mirino stavolta, niente popo di meno che Re Carlo d'Inghilterra. «È un cesso», ha detto l'opinionista e in studio è calato il gelo.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli

La gaffe è nata durante il giudizio a Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Fabio Canino l'ha paragonato a Camilla Parker Bowles, adesso regina consorte. Così è arrivata la risposta della giornalista. «Se lui è Camilla, io dovrei essere Carlo. Non mi fai un grande complimento paragonandomi a quel cesso...». Applausi poco convinti, poi in studio è calato il gelo. Canino ha fatto finta di non capire, così Lucarelli ha ribadito il concetto, usando gli stessi termini. A sciogliere l'imbarazzo ci ha provato Ivan Zazzaroni: «Mi ha appena chiamato l'ambasciata britannica, non l'hanno presa bene...», ha detto.

Social scatenati

Come era prevedibile, i social non gliel'hanno fatta passare liscia. «"Quel cesso di Carlo” sarebbe il Re d’Inghilterra. Magari un po’ di rispetto visto che non sei nessuno», dice un utente. «È davvero sgradevole», risponde un altro. «Ma chi te la dà questa confidenza?», si legge ancora su Twitter. E anche la Rai finisce nel mirino dei social per le parole della Lucarelli: «Nel programma di prima serata del sabato sulla prima rete di stato si dà del "cesso" ad un uomo di stato. La Rai, oggi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 22:52

