Federico Fashion Style, lacrime a Verissimo: «Nessuno cancellerà mai dalla mia vita Letizia»

Federico Fashion Style in lacrime oggi a Verissimo sabato 5 novembre. «Nessuno cancellerà mai dalla mia vita Letizia», il riferimento è alla separazione con la moglie. «Il nostro era un amore un po’ particolare…». E sulla figlia: «Penserò in primis sempre a lei».

La storia di Federico Lauri

Nato ad Anzio il 5 ottobre del 1989, Federico Lauri a 13 anni inizia a lavorare come parrucchiere nel salone di un amico del padre. Una volta maggiorenne si mette in proprio con il suo primo salone ad Anzio, per poi aprire altri saloni nelle località più prestigiose d'Italia.





La carriera

Diventa noto come il "parrucchiere dei Vip" con il nome di Federico Fashion Style. Nel 2019 conduce su Real Time il programma Il salone delle meraviglie. Nel 2021 prende parte a Ballando con le stelle. E nel 2022 è opinionista de La pupa e il secchione show.

Quando si è separato

Di recente Federico Lauri è tornato single, dopo la fine della sua relazione con Letizia Porcu, a cui era legato dal 2006. Cinque anni fa è diventato papà di Sophie, a cui è legatissimo.

