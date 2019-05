Ballando con le stelle, la finale: Angelo Russo e Anastasia Kuzmina commossi dopo l'esibizione

Ivan Cottini, il ballerino con la Sla, ospite d'onore di Ballando: «La disabilità è una sfida per approdare alle stelle»‚Äč

Venerdì 31 Maggio 2019, 21:37

Sonoi primi concorrenti di Ballando con le Stelle ad esibirsi nelladi questa sera. L'attore e la ballerina si sono esibiti in un twist a tema La famiglia Addams., commentando con, dopo l'esibizione ammette che ladi Ballando con le stelle è come una finale di Champions League: «Non conta il percorso fatto, ma quello che si fa nell'ultimo impegno». Il giurato e direttore del Corriere dello Sport, infatti, ammette di non essere molto colpito dalla prima performance di, invece, non è dello stesso avviso: «Il percorso va valutato eccome, specialmente nel tuo caso: eri partito da zero e hai fatto tanti, grandi progressi».Alla fine,hanno ottenuto un punteggio complessivo di 38 dalla giuria di Ballando con le stelle.è la giurata più colpita e lo testimonia il 9 assegnato alla coppia, poiprende le difese di: «Lui era andato in Sicilia per le riprese de Il Commissario Montalbano, abbiamo dovuto provare tutto in meno di due giorni». L'attore, poi, spiega: «Io ero Catarella e non riuscivo a fare niente, ho perso tanti chili e ho imparato a fare cose impensabili. Il merito è tutto di Anastasia». La ballerina fa fatica a trattenere le lacrime e spiega: «È stato un onore ed un piacere aver condiviso questo percorso con te».