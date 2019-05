Ultimo appuntamento con l'edizione 2019 di «Ballando con le stelle», il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci: a sfidarsi per il titolo di «Ballerino dell'anno», secondo gli analisti SNAI, saranno Ettore Bassi e Milena Vukotic. L'attore, che balla con Alessandra Tripoli, ha conquistato pubblico e giuria, mentre l'elegante attrice - indimenticabile moglie del ragionier Fantozzi e protagonista della serie de «Il medico in famiglia» - ha regalato performance degne di una professionista: entrambi sono offerti a 2,50, davanti a un altro concorrente molto amato, l'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, accompagnato da Veera Kinnunen, a 3,50. Gli outsider - Ai piedi del podio il «vichingo» del web, Lasse Matberg, accompagnato da Sara di Vaira: il successo, per il militare norvegese, si gioca a 10. Più lontana Nunzia De Girolamo, protagonista di accesi scontri con la giuria: la vittoria dell'ex parlamentare, accompagnata da Raimondo Todaro, vale 15 volte la scommessa. Stessa quota per Angelo Russo, il famoso agente Catarella de «Il Commissario Montalbano», che balla insieme a Anastasia Kuzmina.

Un, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida,un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della fisicità e trasformarsi in pura poesia. Ivan si esibirà in un numero incredibile, realizzato per l'occasione. Un cast di tredici personaggi, tutti diversi tra loro, provenienti da mondi lontanissimi, ma che hanno portato sullo schermo, con tempi e modalità distinte, fragilità e punti di forza, mostrando ai telespettatori aspetti inediti della loro personalità.Teatro, spiritualità, sport, giornalismo, cinema, politica, musica, moda, web: ogni personaggio ha contribuito a rendere unica questa edizione. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, i commenti pungenti di Roberta Bruzzone, e la presenza del custode del tesoretto, affidato anche per la finalissima nelle sapienti mani di Alberto Matano.Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti,: Milena Vukotic - Simone Di Pasquale; Ettore Bassi - Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo - Raimondo Todaro; Lasse Matberg - Sara Di Vaira; Dani Osvaldo - Vera Kinnunen; Angelo Russo - Anastasia Kuzmina. Per i finalisti sarà una serata ricca di colpi di scena, in cui nulla è dato per scontato, fino all'esito definitivo, che vedrà la coppia vincitrice sollevare la coppa e salire sul gradino più alto del podio. Dovranno misurarsi con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa. Le loro esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Isaranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata da Paolo Belli, che come sempre farà la colonna sonora per l'intera serata. Le coppie composte da Enrico Lo Verso - Samanta Togni; Suor Cristina - Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri - Luca Favilla. Kevin e Jonathan Sampaio - Lucrezia Lando, Marco Leonardi - Mia Gabusi; Antonio Razzi - Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci - Samuel Peron sono state eliminate dalla gara nelle puntate precedenti.Questa settimana, gran finale anche per il torneo « Ballando con te», dedicato alla gente comune. Ci sarà, quindi, spazio per stili e balli diversi. A stabilire la vittoria finale del contest il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter), e la Giuria in studio (per i dettagli il regolamento è disponibile suwww.ballandoconlestelle.rai.it).Ad esibirsi sul palco dell'Auditorium Rai del Foro Italico: Marek Pisanu, Giorgia Pia Gatto, Flash Kidz, Officina di Danza. « Ballando con le Stelle», adattamento del format BBC «Strictly Come Dancing», è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Nicoletta Berardi, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.