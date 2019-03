Ballando con le Stelle, il cast dei concorrenti: da Manuela Arcuri all'ex romanista Osvaldo

di Alessio Esposito

parte il prossimo 30 marzo e, finalmente, sono stati svelati i nomi dei concorrenti che animeranno il talent show condotto da Milly Carlucci . Alcuni profili erano già noti, altri sono un'autentica sorpresa: si va dall'ex senatore Antonio Razzi, all'attrice e showgirl Manuela Arcuri. Ci sarà anche un ex calciatore della Roma, l'attaccante italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, che ha ormai da tempo appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi alla musica.Grande curiosità per Suor Cristina, la vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy. Tanti gli attori che danzeranno in in prima serata su Rai 1: ci sarà Nancy Brilli, ma anche Ettore Bassi, Enrico Lo Verso, Angelo Russo e Milena Vukotic. Largo anche alle star del web Lasse Matberg e Marco Leonardi, oltre al duo comico dei Two Twins direttamente da Avanti un Altro. Ecco l'elenco completo dei partecipanti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle:Manuela Arcuri, attriceEttore Bassi, attoreEnrico Lo Verso, attoreAngelo Russo, attoreMilena Vukotic, attriceNancy Brilli, attricePablo Daniel Osvaldo, ex calciatoreTwo Twins, duo di Avanti Un AltroLasse Matberg, web starMarco Leonardi, youtuberAntonio Razzi, politicoSuor Cristina, suora