Ballando con le stelle, Al Bano e Sabrina Salerno tra i primi concorrenti. Ma Milly Carlucci sogna Andrea Iannone

Riparte la nuova stagione televisiva e c’è grande attesa per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il talent di Milly Carlucci in onda dal 16 ottobre su RaiUno. I nomi dei primi concorrenti sono stati resi noti e secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice starebbe cercando di portare nel programma anche il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Ballando, i primi concorrenti. Milly Carlucci corteggia Andrea Iannone

Manca poco alla nuova edizione di “Ballando con le stelle” e la ricerca del cast continua. Fra smentite e indiscrezioni “Tv, sorrisi e canzoni” dà primi nomi dei concorrenti ufficiali, con la presenza dei cantanti Al Bano, che ha lasciato il programma “The voice” in compagnia dei colleghi Morgan e Mietta. Con loro la leggendaria showgirl Sabrina Salerno, l’attrice Valeria Fabrizi, che veste i panni di suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”, l’hair stylist delle star Federico Fashion Style e l’ex calciatore oggi opinionista tv Fabio Galante.

Secondo le indiscrezioni Milly Carlucci starebbe poi corteggiando Andrea Iannone. Il pilota di motoGp sta scontando una squalifica per doping ed è stato recentemente sorpresa a fianco di quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, la fashion stylist Gaia Miracapillo. La conduttrice lo vorrebbe vedere volteggiare sotto le telecamere, ma per ora relativamente alla sua partecipazione non c’è niente di ufficiale. L’oro olimpico Marcell Jacobs prenderà invece parte al programma in qualità di ballerino per una notte.

A “Ballando con le stelle” è confermata la composizione della giuria, mentre alla coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone si aggiunge il nome di Alessandra Mussolini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 14:17

