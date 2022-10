Roma, ecco il Salone dello studente: aperti 140 stand di università, scuole e accademie. Tutto il programma

di Valeria Arnaldi

Il percorso accademico da scegliere dopo il diploma, le professioni del futuro e i new jobs, l’Erasmus, la rivoluzione del mondo scuola e molto ancora. È una panoramica decisamente articolata sull’orientamento post-diploma quella proposta nel primo Salone nazionale dello Studente, che, organizzato da Campus e Regione Lazio, dal 19 al 21 ottobre alla Fiera di Roma. Oltre 140 gli stand di università, scuole, accademie e Its, ben 150 gli incontri sugli studi post-diploma e sul mondo del lavoro.

PRIMO GIORNO. Spazia dalla realtà aumentata all’apprendimento immersivo, l’incontro “A scuola nel Metaverso. Linee guida per la didattica del futuro”, alle ore 11:30 presso la Sala di Orientamento Blu. Si guarda al domani e ai cambiamenti nel mondo della formazione anche nel convegno “La scuola del futuro: le riforme che cambieranno il mondo dell’istruzione, i sistemi di orientamento, gli istituti tecnici e professionali e gli ITS”, alle 12 presso Arena Regione Lazio. Gli strumenti digitali per la scuola e il lavoro, da PowerPoint ai social, sono al centro di “Comunicare oggi. La comunicazione professionale”, alle 12:10 nella Sala Workshop. L’argomento sarà approfondito nelle tre giornate.



SECONDO GIORNO. “Un ponte per il lavoro. Dal patto delle politiche attive al programma GOL”, alle 10, presso Arena Regione Lazio punta l’attenzione su come favorire l’inserimento dei giovani nel lavoro. Qui, alle 12, anche il convegno “Per un lavoro di qualità”, per meditare sull’inserimento dei giovani nel mercato professionale e sulle modalità per farlo al meglio e in assoluta sicurezza. E in “The Erasmus Life: un’esperienza, mille emozioni”, in Arena Europa alle 10:20, si parla di apprendimento all’estero.

TERZO GIORNO. C’è anche la “Gestione dell’ansia” tra i focus del Salone, con incontro ad hoc, alle 10:40 nella Sala Orientamento Blu, per comprendere come superare l’emozione e non mettere a rischio l’esito degli esami, specie nei test di ammissione. La nuova formazione guarda anche alle opportunità ed esigenze del mercato del lavoro. “Le nuove competenze del futuro” è il convegno che, alle 12, presso Arena Regione Lazio, proporrà un’analisi delle nuove richieste del mercato, a livello nazionale ed internazionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA