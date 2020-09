«Mascherine in classe sempre, per tutti», l'allarme del presidente nazionale Ordini dei medici dopo il no del Cts

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 10:50

». Dopo ilarriva il parere contrarioche spiega che nelle aule il rispetto delle distanze non sarà sufficiente e sostiene che tutti i ragazzi dovrebbero indossare le mascherine.alla Stampa dice che ci si aspetta un ritorno del virus, anche con casi gravi, per questo è importante che le famiglie vengano formate.«Purtroppo prima o poi le fasce più deboli svilupperanno di nuovo le polmoniti. Per questo servono prudenza e rigore nella riapertura di scuole, uffici e nella riorganizzazione dei mezzi pubblici», ha spiegato nel corso dell'intervista il presidente della Federazione nazionale ordini dei medici e medico di famiglia a Bari. «Nei primi giorni di scuola ci vorrebbe una grande operazione di spiegazione per sensibilizzare bambini e famiglie sull’utilità dei loro comportamenti. Solo tutti insieme possiamo salvare il Paese e allontanare il ritorno di un contagio diffuso», prosegue.Anelli sostiene che dovrebbero essere le scuole ad usare i termoscanner, che nei mezzi pubblici deve essere garantito il distanziamento e che in ogni scuola dovrebbe essere presente un medico in modo da poter gestire qualunque eventuale criticità.