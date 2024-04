Scuola aperta d'estate, il ministro Valditara firma il decreto: quando si comincia e quali sono gli istituti che non chiuderanno

di Redazione Web

Scuole aperte anche d'estate, il progetto di Valditara prende forma. Come riporta Mario Ajello su Il Messaggero, il ministro dell'Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni.

Estate a scuola, cosa cambia

Il provvedimento riguarda le scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali e interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. L'obiettivo del ministero è rendere la scuola un punto di riferimento sempre. Le risorse, 80 milioni di euro in più rispetto al progetto del precedente biennio, consentiranno di attivare percorsi che potranno interessare, in base alle proposte delle scuole, tra 800 mila e 1,3 milioni di studenti; 1,714 milioni le ore aggiuntive di attività. La platea degli istituti interessati potrebbe essere allungata in futuro.

Valditare: lo avevamo promesso e l'abbiamo fatto

«Lo avevamo promesso lo scorso anno e ora, anche grazie a un incremento sostanzioso dei fondi, siamo in grado di mettere in campo un Piano estate ampliato e rinnovato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA