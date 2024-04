Marconi, l'evoluzione dell'Istruzione digitale italiana compie vent'anni

In questi anni, Unimarconi ha saputo distinguersi nel panorama dell'educazione a distanza grazie a un modello didattico che unisce serietà istituzionale e approccio non profit, caratteristiche che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione sia in Italia che all'estero. L'offerta formativa dell'università, costantemente aggiornata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, ha preparato generazioni di studenti a inserirsi efficacemente nel tessuto professionale contemporaneo.

L'espansione dell'ateneo registrata negli ultimi tre anni è testimoniata non solo dall'aumento del numero degli iscritti, che oggi supera i 20.000, ma anche dall'allargamento dell'offerta formativa a nuove aree e dalla ristrutturazione delle infrastrutture, sempre confermando l'impegno di Unimarconi nel rendere l'istruzione superiore più inclusiva e accessibile, grazie anche a rette sostenute.

“UniMarconi guarda al futuro con un solido radicamento nel presente.

Significativo è anche l'orientamento internazionale perseguito dall'Università Marconi, che ha esteso la sua influenza ben oltre i confini italiani, raggiungendo territori come l'Africa e il Sud America. Questi progetti riflettono un'ambizione educativa che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, puntando a instaurare un dialogo culturale e professionale che valorizzi la diversità e promuova la lingua e la cultura italiana nel mondo. Questa apertura internazionale non solo permette di arricchire l'esperienza degli studenti, italiani e stranieri, ma ha anche favorito lo sviluppo di partnership educative transnazionali.

In un'epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e da un crescente bisogno di competenze digitali avanzate, l'esempio dell'Università degli studi Guglielmo Marconi sottolinea l'importanza di adattare i metodi di insegnamento alle nuove realtà.

