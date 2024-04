Università, 4 italiane tra le migliori al mondo: «La Sapienza prima negli studi classici». Nella classifica tante sorprese

Boom per le università italiane. La classifica QS Quacquarelli Symonds colloca la formazione universitaria italiana al settimo posto. L'analista internazionale della formazione universitaria ha pubblicato mercoledì 10 aprile la quattordicesima edizione della QS World University Rankings. I risultati vedono le università statunitensi in testa in 32 discipline, il doppio del concorrente internazionale più vicino, il Regno Unito, con 16 discipline. L'Università di Harvard è l'istituzione più performante al mondo, con il primo posto in 19 discipline. Segue il MIT Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 11 discipline. La classifica QS comprende ora 56 università italiane, per un totale di 577 piazzamenti in classifica – con un aumento netto di 47 rispetto all'edizione precedente – in 55 discipline accademiche, tra cui Musica, la new-entry di questa edizione.