Maltempo, le scuole chiudono per sicurezza: i sindaci diventano gli eroi degli studenti

Gli studenti sui social "eleggono" a gran voce i sindaci come eroi dopo che hanno disposto la chiusura delle scuole per il maltempo. Il caso più eclatante a Roma, dove la sindacaha scelto di chiudere per due giorni consecutivi. Così, tra ironia e applausi, gli studenti ringraziano a modo loro. E in provincia di Napoli il primo cittadino diventa addirittura 'San Giorgio'.Per una volta gli eroi degli studenti non sono i protagonisti dell’ultimo film tratto dai fumetti. Stavolta, chi fa sognare i ragazzi, sono personaggi in carne ed ossa e fanno un mestiere lontanissimo dal mondo degli adolescenti: sono i sindaci. In particolare due: quella di Roma,e quello di San Giorgio Cremano (vicino Napoli),Il loro super-potere? L’ordinanza di chiusura delle scuole. A causa del maltempo che dall'inizio di questa settimana si sta abbattendo sull'Italia, infatti, molti primi cittadini hanno pensato di interrompere la didattica, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì, per evitare disagi alla circolazione e per non esporre i ragazzi a rischi eccessivi. Così, sui social, in tanti hanno voluto rendere grazie a questi involontari benefattori. Visto che hanno trasformato la vigilia del ponte di Ognissanti praticamente in una settimana di vacanza. Skuola.net ha selezionato i commenti più divertenti.Nella Capitale, la sindaca Raggi, nella serata di domenica aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo post in cui spiegava i perché della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ovviamente non sono mancate le polemiche da parte di genitori e cittadini, arrabbiati per una decisione che avrebbe creato dei problemi d’organizzazione alle famiglie. Ma ci sono anche stati tanti commenti positivi, quasi tutti però (guarda caso) opera di studenti. Sotto al post, infatti, si potevano leggere frasi tipo: “Virginia una di noi” oppure “quando fai ste cose sei più bella de mi madre”; “Niente interrogazione di storia”, esultava un terzo studente. Ma qualcuno è andato oltre, lanciando all'indirizzo della prima cittadina una vera e proprie dichiarazione d'amore: “te amo tanto, ma solo quando fai così”.Una decisione che però, a posteriori, si è tradotta pure in un'ottima iniziativa elettorale, visto che molti hanno commentato anche con «l’anno prossimo ti voto». E, vista la situazione, perché non approfittarne. Così qualcuno chiedeva il prolungamento dell’ordinanza, a titolo del tutto personale: «A Virgì chiudile pure martedì che c’ho la verifica di latino e storia». Invito poi effettivamente raccolto dalla prima cittadina capitolina. Immancabile, infine, un tocco d’ironia più marcata: «Rega l’ha chiuse perché non ci stavano abbastanza motoscafi messi a disposizione del Comune» e «Però mo devo restituire la canoa».Ma qualcuno è riuscito a far anche di meglio della Raggi. Entrando nel cuore degli studenti e attirando su di sé la gloria. È Giorgio Zinno, sindaco diLui, negli ultimi giorni, è diventato più di un eroe per gli alunni di questo comune campano; praticamente una divinità. Infatti, dei piccoli geni della comicità e della grafica gli hanno dedicato dei fotomontaggi, diventati immediatamente virali sui social network, in cui Zinno appare non solo nelle vesti di supereroe o di sovrano ma addirittura di Santo. per l’appunto, San Giorgio.Tutto ciò è ovviamente cominciato quando Zinno ha deciso di chiudere le scuole, provocando ilarità e gioia in tutti gli studenti. Anche qui, oltre ai meme, decine di commenti sotto il post su Facebook in cui annunciava lo stop delle lezioni. Tra i tanti troviamo «P piacere pure mercoledì!», «Ma tu si nu drag quand vuo nu cafe assiem nu bacj ammor mj», «Sij o nummr unn» e l’immancabile «Giorgio zinno uno di noiii».