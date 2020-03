Coronavirus, le scuole non riapriranno il 3 aprile. Ecco quando si potrebbe tornare in classe

Coronavirus, anche la scuola dei principini George e Charlotte passa alle lezioni online

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 11:43

? A diversi giorni ormai dalla chiusura degli istituti e degli asili in Italia, l’emergenza per il Covid19 non vede ancora una parvenza di conclusione, e ora sembra chiaro che l’idea di riapertura al 3 aprile da parte del Governo fosse a dir poco avventata. Mentre i professori continuano a fare lezioni online, con la collaborazione dei loro studenti, spunta l’idea di prorogare la chiusura anche oltre il 3 aprile.Secondo il comitato tecnico scientifico, seguendo il ‘modello cinese’ le scuole dovrebbero restare chiuse per almeno due mesi, il che porterebbe ad una riapertura forse il 6 maggio, in ogni caso non prima di Pasqua. «Le scuole riapriranno quando avremo certezza che il quadro epidemiologico dell’Italia ci permetterà di mandare gli studenti a scuola nella massima sicurezza», aveva detto la ministra Azzolina.D’altro canto la proroga della chiusura sembra evidente anche dall’ultima nota del Ministero dell’Istruzione sulla didattica a distanza, che fornisce indicazioni precise e puntuali, e che sembrano chiaramente indicare ai docenti che occorre continuare e insistere con le lezioni online forse addirittura fino alla fine dell’anno scolastico. Staremo a vedere.