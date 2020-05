Ambiente e scuola: il progetto "Il sole in classe - Family edition" per la tutela del nostro pianeta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno i volontari di ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, si recano nelle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia per presentare, “Il sole in classe”, un progetto educativo finalizzato a trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente, attraverso un approccio ludico-didattico con cartoni animati e filmati multimediali.Dal 2014 ad oggi si sono svolte più di 3.500 lezioni con il coinvolgimento di oltre 195.000 alunni (in 20 regioni d’Italia). Martedì 26 maggio alle ore 20:00 “Il Sole in Classe”, che ha la sua massima espressione nelle lezioni in aula, diventa “Il Sole in Classe – Family Edition”, per la prima volta in diretta sulla pagina Facebook di ANTER e in streaming e sui canali dell’emittente televisiva TeleAmbiente. (www.teleambiente.it). In un’ora di trasmissione, verrà mostrato il cartone animato didattico che illustra le principali fonti di energia rinnovabile e sarà lanciata una nuova campagna dell'associazione, #promettoperte, per sensibilizzare i cittadini all'adozione di buone prassi quotidiane che riducano l'impatto ambientale di ciascuno.Nel corso dell’evento si terranno inoltre gli ANTER GREEN AWARDS, la sesta edizione della premiazione dedicata al contest delle scuole che hanno aderito al progetto “Il Sole in Classe” e che hanno successivamente realizzato poesie, disegni ed eventi mediatici su tematiche legate alla sostenibilità, per vincere fantastici premi. Hanno partecipato al contest 160 scuole, presentando 374 lavori. Le classi coinvolte sono state 1258.In questa edizione le votazioni sono avvenute online con l’obiettivo di rendere la gara uno strumento di divulgazione e promozione delle tematiche green. I video di presentazione dei lavori realizzati dai bambini che nell'anno 2019 hanno partecipato al progetto sono stati inseriti su una piattaforma realizzata da ANTER.Le scuole 1° classificate nelle categorie MIGLIOR POESIA, MIGLIOR DISEGNO e MIGLIOR EVENTO MEDIATICO, hanno vinto un anno di fornitura gratuita di energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e offerta da NWG Energia, società benefit. È stato inoltre previsto un premio in denaro per l'acquisto di forniture scolastiche alle scuole che si sono impegnate nella condivisione del progetto raggiungendo un più alto numero di voti.A causa del covid-19 non si è potuto organizzare le premiazioni degli ANTER GREEN AWARDS in presenza come negli anni passati, così come al momento non è possibile fare “Il Sole in Classe” nelle scuole, dunque ANTER ha deciso di unire le due iniziative in un evento online per non fermare l’azione di sensibilizzazione che porta avanti da sempre. Una serata per fare educazione divertendosi con un messaggio positivo sull'ambiente.Il progetto è promosso da ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, un’associazione no-profit nata nel 2009 con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.