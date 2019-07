Quarta, quinta e maturità in 9 mesi, fenomeno Camilla: esce con 100

Camilla Bordignon

Ha. In un solo anno scolastico ha affrontato sia il programma di quarta che quello di quinta. Il primo di mattina, nel corso regolare, il secondo di pomeriggio, con lezioni aggiuntive. E alla fine è uscita dallacon il massimo dei voti: cento su cento., classe 2001, è l'unica ottista dellaSi chiamano così gli studenti che vengono ammessi agli esami subito dopo aver terminato il quarto anno e studiando il programma di quinta per conto loro. Camilla quest'anno ha frequentato la quarta del liceo scientifico Duca degli Abruzzi. E poi ha puntato dritta alla«Già in terza avevo pensato di fare sia la terza che la quarta in un anno solo. Ma ho lasciato perdere. Quando ho iniziato la quarta, però racconta la 18enne ho lanciato una sfida a me stessa: fare subito gli esami. Ed è andata bene».