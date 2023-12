«La Terra potrebbe diventare un inferno inabitabile»: l'allarme degli scienziati contro i pericoli dell'effetto serra

di Tommaso Cometti

I blockbuster hollywoodiani, da anni, ci hanno fornito diversi scenari apocallittici, ipotizzando i vari modi in cui la vita sul nostro pianeta potrebbe cessare di esistere. Gli scienziati, ora, hanno fornito uno scenario alquanto preoccupante, dopo aver effettuato una serie di analisi molto accurate. Come riporta il Daily Mail, alcuni ricercatori svizzeri e francesi hanno studiato le possibili ripercussioni dovute all'effetto serra: in base ai loro calcoli, in poche centiaia di anni la Terra potrebbe diventare del tutto inabitabile.

Lo studio

Il pianeta Terra potrebbe divenire “un inferno”, molto simile al pianeta Venere. Lo studio di cui si parla è stato redatto da astronomi dell'università di Ginevra, in collaborazione con esperti di Parigi e di Bordeaux.

Venere, infatti, è molto simile alla Terra: si tratta di due pianeti prevalentemente rocciosi, di dimensioni relativamente identiche. La differenza, però, è che la temperatura attuale di Venere è di circa 465 gradi, di gran lunga superiore a quella del pianeta Mercurio (il più vicino al Sole). La superficie di Venere, quindi, è del tutto sterile, inadatta alla vita, e il suo cielo è denso di nubi tossiche di acido sulfureo.

Il responsabile della ricerca, Guillaume Chaverot, ha dichiarato: «Di questo passo, gli oceani saranno in ebollizione, e la temperatura sarà sempre più vicina a quella di Venere. È un processo in tre fasi, che culmina nel momento in cui il nostro pianeta non potrà più ospitare esseri viventi».

