Chi viaggia sui mezzi pubblici, lo sa bene. Spesso però quelle persone, a cui è difficile stare vicino, se non con un fazzoletto profumato vicino al naso, non hanno problemi con l'igiene personale.che si trasforma in una sostanza chimica dall'aroma pungente.che ha divulgato lo studio scientifico sulle rivista Elife. In realtà, che fosse un batterio appartenente alla famiglia dello Stafilococco, la causa del cattivo odore, era in parte noto. Ciò che invece ancora non lo era, riguardava il processo di trasformazione: da inodore a puzza. La responsabile è una proteina trasportatrice, riconosciuta da alcuni batteri annidati tra le ascelle, che la usano per assorbire le sostanze inodore del sudore, trasformandole in cattivo odore.a mascherare il sudore. Secondo Gavin Thomas, il ricercatore inglese che ha coordinato lo studio, “molti deodoranti agiscono come una bomba nucleare sotto le ascelle, inibendo o uccidendo gran parte dei batteri presenti per prevenire i cattivi odori, ma in realtà è solo un piccolo numero di loro a causarli".che sulla base della scoperta, potrà sviluppare nuovi tipi di deodoranti capaci di bloccare il processo di trasformazione messo in atto dalla proteina.