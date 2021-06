Gli spermatozoi possono sopravvivere nello spazio per 200 anni senza danni al DNA

Lo sperma di topo liofilizzato conservato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per quasi sei anni non ha subito alcun danno al DNA e ha continuato a produrre "cuccioli spaziali sani", ha scoperto un nuovo studio. Secondo gli scienziati, i risultati gettano più luce sul fatto che i mammiferi, compresi gli umani, possano riprodursi nello spazio. Lo riporta The Independent.

Combinata con esperimenti a terra che espongono lo sperma di topo ai raggi X, la ricerca, pubblicata venerdì sulla rivista Science Advances , ha scoperto che gli spermatozoi dei mammiferi potrebbero essere conservati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per circa 200 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 18:39

