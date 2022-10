Orionidi, le stelle cadenti d'autunno: ecco quando vederle

di Redazione web

Occhi rivolti verso il cielo, perché stanotte, a partire dalla mezzanotte, si attende lo sciame delle Orionidi, le meteore, che raggiungeranno il loro picco con 15/20 stelle cadenti all'ora. Il loro nome deriva dalla costellazione di Orione dalla quale sembrano provenire, almeno se osservate dalla prospettiva terrestre. In realtà la scia è generata dal passaggio della Terra nella coda della cometa di Halley ed il periodo di massima osservazione va dal 2 ottobre al 7 novembre, con un picco proprio in questi giorni.

Super veloci

Le Orionidi sono uno dei fenomeni celesti più belli da vedere, e visibili anche ad occhio nudo, anche se nel loro attraversamento dell'atmosfera terrestre ad una velocità di 66 chilometri al secondo; infatti è proprio la velocità dell'impatto a trasformarle in scie luminose per alcuni secondi, mentre altre diventano palle di fuoco che esplodono di luce e colore. Lo sciame è visibile sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, da mezzanotte all'alba, e se ne possono vedere anche 20-25 ogni ora, ovviamente se il cielo è sereno ed in assenza di inquinamento luminoso.

Come vederle

Meglio fuori città, lontano da fonti di inquinamento luminoso, con lo sguardo fisso verso il cielo stellato e dopo essersi abituati all'oscurità, senza mai guardare lo smartphone, altrimenti gli occhi non si abitueranno all'oscurità.

